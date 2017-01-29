«Молодежка» «Спартака» отправилась на второй сбор на Кипр
Сегодня из аэропорта Шереметьево футболисты молодежного состава «Спартака» вылетают на Кипр, где проведут второй сбор.В распоряжении главного тренера команды Алексея Лунина 24 футболиста - Алексей Козлов, Сергей Лазарев, Артем Поплевченков, Максим Актисов, Илья Иванов, Иван Костылев, Олег Красильниченко, Леонид Миронов, Даниил Петрунин, Кирилл Феофилактов, Солтмурад Бакаев, Пётр Володкин, Назар Гордеочук, Даниил Горовых, Михаил Игнатов, Никита Киселёв, Илья Мазуров, Кирилл Орехов, Денис Пацев, Максим Сазонов, Даниил Лопатин, Егор Никулин, Данила Прошляков и нападающий дубля «Урала» Артем Юсупов, находящийся на просмотре.
Во время второго сбора у команды запланированы три контрольных матча. 1 февраля спартаковские дублеры встретятся с молодежным составом кипрского АПОЭЛа, 3-го проведут спарринг с сербским «Радом», а 9-го сыграют с ФК «Чукарички». Оба клуба из Белграда выступают в Суперлиге Сербии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически