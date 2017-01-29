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Карп считает шагом вперед свой переход в «Уфу»

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Молдавский защитник Кэтэлин Карп рад своему переходу в «Уфу».

- Первые впечатления — только положительные. Хорошие ребята, хороший коллектив, тренеры тоже хорошие, все хорошо. Мне сказали, что я буду играть на позиции центрального защитника, но я могу играть и опорного, так что проблем нет. Переход в «Уфу» — это шаг вперед для меня, потому что чемпионат России — это хороший уровень, - рассказал Карп.

Ранее Каталин Карп играл за киевское «Динамо-2», а также за румынские клубы ЧФР, «Стяуа» и «Виторул».

После 17 туров «Уфа» занимает в турнирной таблице РФПЛ восьмое место.

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