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Николай Писарев: Я и сборная Белоруссии? Обращайтесь в национальную федерацию

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Российский специалист Николай Писарев не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем будущем назначении на пост главного тренера сборной Белоруссии.

- Не хочу обсуждать рабочие вопросы в выходной день. Сейчас я просто гуляю с детьми. Информация в прессе насчет меня и сборной Беларуси? Мало ли что пишут. Лучше обращайтесь за комментариями в Белорусскую федерацию футбола, - цитирует Писарева «Прессбол».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Спартака» уже дал принципиальное согласие на работу с белорусской национальной командой.

6 декабря 2016 года сборная Белоруссии по футболу осталась без наставника. Александр Хацкевич был снят с поста после четырех матчей в отборочном турнире к чемпионату мира-2018, в которых команда сыграла вничью с Францией, проиграла Голландии и Болгарии и поделила очки с Люксембургом.


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