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«Манчестер Юнайтед» согласился продать Руни в Китай

Источник:  Daily MirrorКомментарии

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Уэйна Руни в Китай в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.

Сообщается, что англичане могут расстаться с футболистом в следующем месяце. Трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля. По информации источника, сумма перехода составит около 160 миллионов евро. Таким образом, Руни станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире и обойдет по этому показателю Карлоса Тевеса.  

Нападающий играет за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. В текущем сезоне Руни провел 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

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