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Антонио Конте: Я готов принять любое решение Ивановича

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 1/16 финала Кубка Англии с «Брентфордом» (4:0) поделился мнением о ситуации с Браниславом Ивановичем, который может покинуть команду зимой.

- Во-первых, я рад, что ему удалось забить. Это важный момент для любого игрока. В его ситуации важно правильно оценить множество различных аспектов. Он нечасто выходит на поле в этом сезоне.  Я знаю, что футболисту, привыкшему постоянно играть, сложно принять подобное положение вещей».

Бранислав все отлично знает. Я счастлив, что он с нами, но в его ситуации необходимо принять решение, которое будет лучше для него самого и его семьи. Я готов принять любое его решение. Его карьера в «Челси» сложилась блистательно, и он заслуживает уважения. Он сыграл много матчей, одержал множество побед, и мы с уважением примем любое его решение, - приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Напомним, матч с «Брентфордом» состоялся 28 января. Иванович вышел на поле на 64-й минуте и через пять минут отметился забитым голом. Встреча закончилась победой «Челси» со счетом 4:0.

Ранее о возможном переходе защитника в «Зенит» сообщил агент Доменико Кришито Андреа Д'Амико. По данным британских СМИ, 32-летний футболист подпишет с петербургским клубом контракт на 2,5 года. Также Ивановичем интересуется «Вест Бромвич». В составе «Челси» серб выступает с 2008 года после перехода из «Локомотива».

Иванович забивает напоследок? (видео последнего гола за «Челси»)

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