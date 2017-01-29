«Шахтер» объявил об аренде Будковского в «Анжи»

Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский перешел в «Анжи» на правах аренды, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона – 2016/17.

В этом сезоне Будковский сыграл за «Анжи», в котором находился в аренде, 17 матчей чемпионата России и две игры Кубка страны, в которых забил пять голов.

Ранее футболист продлил контракт с «Шахтером» на 3,5 года. До этого сообщалось, что игроком интересуются «Бешикташ» и «Уфа».