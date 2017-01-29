Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 1:2Надаль
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  СКА- : -Трактор
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург
Футбол  ДР Конго- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шахтер» объявил об аренде Будковского в «Анжи»

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский перешел в «Анжи» на правах аренды, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона – 2016/17.  

В этом сезоне Будковский сыграл за «Анжи», в котором находился в аренде, 17 матчей чемпионата России и две игры Кубка страны, в которых забил пять голов. 

Ранее футболист продлил контракт с «Шахтером» на 3,5 года. До этого сообщалось, что игроком интересуются «Бешикташ» и «Уфа». 

Шишкин перешел в «Краснодар». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Майнц» арендовал нападающего «Сток Сити» Кркича (фото)«Майнц» арендовал у «Сток Сити» форварда Бояна Кркича, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.Полузащитник «МЮ» Госс перешел в «Куинз Парк Рейнджерс» (фото)Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Шон Ричард Госс перешел в «Куинз Парк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте «обручей».Роман Шишкин: Воспринял как профессионал решение «Локомотива» о расставанииЗащитник Роман Шишкин прокомментировал свой переход из «Локомотива» в «Краснодар».Шишкин перешел в «Краснодар». Таблица трансферов РФПЛШишкин перешел в «Краснодар». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в «Анжи»Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев рассказал, что футболисты Сергей Брызгалов и Виталий Дьяков с высокой долей вероятности продолжат карьеру в махачкалинском клубе.ЦСКА объявил о переходе ОланареНигерийский нападающий Аарон Оланаре подписал контракт с ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Крылья Советов» вернули Мбакогу в «Карпи»Форвард «Крыльев Советов» Джерри Мбакогу покинул расположение команды. По обоюдному согласию клуб и игрок приняли решение о досрочном завершении аренды.«Краснодар» арендовал Шишкина у «Локомотива»Защитник «Локомотива» Роман Шишкин на правах аренды перешел в «Краснодар». Об этом сообщает официальный сайт «быков».Агент: Переговоры Будковского с «Анжи» должны завершиться через пару днейПереговоры украинского нападающего «Шахтера» Филиппа Будковского с «Анжи» должны завершиться через пару дней, сообщил ТАСС сообщил агент форварда Вадим Шаблий.Аргентинский полузащитник Монтойя стал игроком «Севильи»Полузащитник «Росарио Сентраль» Вальтер Монтойя перешел в «Севилью» сообщает пресс-служба испанского клуба.Защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако» за 8,5 миллионов евроКрайний защитник «Фламенго» Жорже перешел в «Монако», сообщает пресс-служба бразильского клуба.Снодграсс перешел из «Халла» в «Вест Хэм»Полузащитник «Халл Сити» Роберт Снодграсс стал игроком «Вест Хэма». Об этом сообщает официальный сайт «Халла».Будковский продлил контракт с «Шахтером»Нападающий Филипп Будковский, выступавший в первой половине сезона за «Анжи» на правах аренды, продлил контракт с донецким «Шахтером». Об этом сообщил агент игрока Вадим Шаблий.«Рома» арендовала Гренье у «Лиона»Полузащитник «Лиона» Клеман Гренье перешел в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.«Рубин» объявил о трансфере Бергстрема в «Грассхоппер» на правах арендыКак сообщает пресс-служба «Рубина», защитник Эмиль Бергстрем перешел в швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды.Брызгалов и Дьяков перейдут в «Анжи»Защитник «Терека» Сергей Брызгалов продолжит карьеру в «Анжи», сообщает Sportbox.«Уфа» объявила о подписании контракта с защитником сборной Молдовы (фото)Как сообщает пресс-служба «Уфы», российский клуб подписал контракт с защитником сборной Молдовы Каталином Карпом.Бернард Бериша: У меня было больше ожиданий насчет атмосферы на российских матчахПолузащитник «Терека» Бернард Бериша рассказал, что ждал большего от атмосферы на российских матчах.«Зенит» получит Ивановича бесплатно, Траоре уйдет из ЦСКА?«Зенит» получит Ивановича бесплатно, Траоре уйдет из ЦСКА?«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Эбесилио продолжит карьеру в АПОЭЛПолузащитник «Анжи» Лоренцо Эбесилио продолжит карьеру в АПОЭЛ, сообщает пресс-служба кипрского клуба.
Главные новости
Футбол
Годин и Дейверсон обменялись плевками во время матча «Алавес» - «Атлетико»
Футбол
«Шахтер» объявил об аренде Будковского в «Анжи»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласился продать Руни в Китай
Футбол
Николай Писарев: Я и сборная Белоруссии? Обращайтесь в национальную федерацию
Футбол
День в истории. Ромарио - 51!
Олимпиада
Фильм «Икар» с участием Родченкова получил премию имени Оруэлла
Биатлон
Виролайнен и Гараничев одержали победу в супермиксте на чемпионате Европы
Футбол
Тьерри Анри: Судьи начали влиять на чемпионскую гонку в АПЛ, нам нужны видеоповторы
Хоккей
Российские хоккеистки разгромили команду США в стартовом матче Универсиады
Футбол
В сирийском Алеппо сыгран первый футбольный матч за 5 лет
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Филипп Будковский
Филипп Будковскийвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы