Роналдиньо: Я никогда не буду работать тренером

Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо не видит себя в тренерской профессии.

- Я не могу следить за футбольным матчем все 90 минут, потому что начинаю очень сильно переживать. Смотрю только лучшие моменты игры и голы. Вот почему я никогда не стану тренером, - заявил Роналдиньо.

Осенью 2015 года титулованный футболист покинул бразильский «Флуминенсе», и с тех пор является свободным агентом.

Роналдиньо стал обладателем «Золотого мяча» в 2005 году. В составе национальной сборной он становился чемпионом мира (в 2002 году), а с «Барселоной» выиграл Лигу чемпионов-2005/06.

