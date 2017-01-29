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Годин и Дейверсон обменялись плевками во время матча «Алавес» - «Атлетико»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» - «Атлетико» был омрачен скандальным инцидентом.

Нападающий баскского клуба Дейверсон и центральный защитник мадридцев Диего Годин часто вступали в единоборства на протяжении всей встречи. 

Нервы бразильского форварда не выдержали, когда уругваец нанес ему удар локтем. Дейверсон плюнул в оппонента, но почти тут же получил аналогичный ответ от Година. Обоим игрокам теперь угрожают серьезные дисциплинарные санкции.

Матч в Витории завершился нулевой ничьей, которую главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне посчитал приемлемой для своей команды.

- «Алавес» действительно превзошел нас, особенно в интенсивности игры. В целом мы провели очень слабый матч. У Гайтана был отличный момент, но голкипер здорово среагировал. Карраско выглядел так же, как и вся команда. Нам нужно попытаться добиться прогресса. И все же мы заработали одно очко, а это лучше, чем могло быть по такой игре. «Алавес» меня не удивил, эта команда играет так со всеми соперниками, - заявил аргентинский специалист.

Матч

Алавес - Атлетико - 0:0

Состав

Алавес: Пачеко, Льоренте, Эрнандес, Лагуардия, Феддал, Гарсия М., Камараса (Сантос, 77), Фемения, Дейверсон, Токеро (Вигарай, 84), Гомес (Эдгар, 65)

Атлетико: Мойя, Врсалько, Луис, Годин, Хименес (Савич, 56), Коке, Сауль, Карраско (Торрес, 62), Гайтан, Гризманн, Гамейро (Корреа, 60)

Предупреждения:

Льоренте, 54; Дейверсон, 82; Гарсия М., 90 - Хименес, 45; Годин, 90

Судья:

Даниэль Окон Арраис (Испания)

Место и дата

28 января 18:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция


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