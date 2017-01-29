Годин и Дейверсон обменялись плевками во время матча «Алавес» - «Атлетико»
Матч 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» - «Атлетико» был омрачен скандальным инцидентом.
Нападающий баскского клуба Дейверсон и центральный защитник мадридцев Диего Годин часто вступали в единоборства на протяжении всей встречи.
Нервы бразильского форварда не выдержали, когда уругваец нанес ему удар локтем. Дейверсон плюнул в оппонента, но почти тут же получил аналогичный ответ от Година. Обоим игрокам теперь угрожают серьезные дисциплинарные санкции.
Spuck-Skandal in Spanien! Erst bespuckt Deyverson @diegogodin,ehe sich dieser revanchiert u.zurückspuckt. #LamaAlarm https://t.co/sQPRGs9h62 pic.twitter.com/0ARtruDbxx— BILD Sport (@BILD_Sport) 28 января 2017 г.
Матч в Витории завершился нулевой ничьей, которую главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне посчитал приемлемой для своей команды.
- «Алавес» действительно превзошел нас, особенно в интенсивности игры. В целом мы провели очень слабый матч. У Гайтана был отличный момент, но голкипер здорово среагировал. Карраско выглядел так же, как и вся команда. Нам нужно попытаться добиться прогресса. И все же мы заработали одно очко, а это лучше, чем могло быть по такой игре. «Алавес» меня не удивил, эта команда играет так со всеми соперниками, - заявил аргентинский специалист.
Матч
Состав
Алавес: Пачеко, Льоренте, Эрнандес, Лагуардия, Феддал, Гарсия М., Камараса (Сантос, 77), Фемения, Дейверсон, Токеро (Вигарай, 84), Гомес (Эдгар, 65)
Атлетико: Мойя, Врсалько, Луис, Годин, Хименес (Савич, 56), Коке, Сауль, Карраско (Торрес, 62), Гайтан, Гризманн, Гамейро (Корреа, 60)
Предупреждения:
Льоренте, 54; Дейверсон, 82; Гарсия М., 90 - Хименес, 45; Годин, 90
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
28 января 18:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция