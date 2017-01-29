Годин и Дейверсон обменялись плевками во время матча «Алавес» - «Атлетико»

Матч 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» - «Атлетико» был омрачен скандальным инцидентом.

Нападающий баскского клуба Дейверсон и центральный защитник мадридцев Диего Годин часто вступали в единоборства на протяжении всей встречи.

Нервы бразильского форварда не выдержали, когда уругваец нанес ему удар локтем. Дейверсон плюнул в оппонента, но почти тут же получил аналогичный ответ от Година. Обоим игрокам теперь угрожают серьезные дисциплинарные санкции.

Матч в Витории завершился нулевой ничьей, которую главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне посчитал приемлемой для своей команды.

- «Алавес» действительно превзошел нас, особенно в интенсивности игры. В целом мы провели очень слабый матч. У Гайтана был отличный момент, но голкипер здорово среагировал. Карраско выглядел так же, как и вся команда. Нам нужно попытаться добиться прогресса. И все же мы заработали одно очко, а это лучше, чем могло быть по такой игре. «Алавес» меня не удивил, эта команда играет так со всеми соперниками, - заявил аргентинский специалист.



