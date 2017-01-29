Нападающий Аарон Оланаре выбрал игровой номер в ЦСКА. Футболист будет выступать под двумя девятками.

- 99 - это всегда был мой любимый номер. Я с детства под ним играю. В Норвегии играл под двумя девятками и здесь его выбрал. У меня даже сомнений по этому поводу не было, - цитирует Оланаре твиттер ЦСКА.

Аарон Оланаре выбрал для выступлений за #ЦСКА номер 9️⃣9️⃣, под которым выступал и весной! Вот что сам Оланаре говорит о своём выборе: pic.twitter.com/Bu9dbh8bgw — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 января 2017 г.

Контракт Оланаре c ЦСКА рассчитан на 4,5 года. Ранее Аарон выступал за ЦСКА на правах аренды весной 2016 года. Тогда он провел 10 матчей и забил три гола. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4) 2 мая 2016 года форвард получил получил разрыв крестоообразных связок и армейцы не стали выкупать его по окончании соглашения.