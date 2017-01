Полузащитник «МЮ» Госс перешел в «Куинз Парк Рейнджерс» (фото)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Шон Ричард Госс перешел в «Куинз Парк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте «обручей».

Контракт 21-летнего футболиста с командой, выступающей в чемпионшипе, рассчитанн на 3,5 года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Куинз Парк Рейнджерс» занимает 17-е место в таблице второго по значимости дивизиона Англии.

Delighted to have signed for @QPRFC can't wait for this new chapter and to meet my new team mates! Thanks for the messages🔵⚪️ pic.twitter.com/ZTqSe0tFqI