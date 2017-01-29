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«Майнц» арендовал нападающего «Сток Сити» Кркича (фото)

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«Майнц» арендовал у «Сток Сити» форварда Бояна Кркича, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

26-летний испанец будет выступать за «Майнц» до конца нынешнего  сезона.

В этом сезоне Кркич в девяти матчах чемпионата Англии забил три мяча.

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