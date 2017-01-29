«Майнц» арендовал нападающего «Сток Сити» Кркича (фото)
«Майнц» арендовал у «Сток Сити» форварда Бояна Кркича, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.
26-летний испанец будет выступать за «Майнц» до конца нынешнего сезона.
В этом сезоне Кркич в девяти матчах чемпионата Англии забил три мяча.
#Bojan wird 05er! #Mainz05 leiht @BoKrkic von @stokecity bis Saisonende aus! #WelcomeBojan pic.twitter.com/2C5KmHoGPk— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 29 января 2017 г.
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