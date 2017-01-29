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Веснина и Макарова не будут выступать в парном турнире Spb Ladies Trophy-2017, Хингис сыграет вместе с Бенчич

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Организаторы турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy объявили состав участниц соревнований в парном разряде.

Первыми сеянными стали Кики Бертенс (Голландия) и Юханна Ларссон (Швеция). Победительница Spb Ladies Trophy-2016 Мартина Хингис в этом году сыграет в паре с Белиндой Бенчич. Россию представят пары Анна Калинская/Ирина Хромачева и Вероника Кудерметова/Ксения Лыкина. Еще одна российская теннисистка Анастасия Буханко будет играть вместе с хорваткой Аной Конюх.

Олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова, которые встретятся друг с другом в первом круге одиночного турнира, пропустят парные соревнования.

Сетка парного турнира

Кики Бертенс (Голландия, 1)/Юханна Ларссон (Швеция, 1) – Вероника Кудерметова (Россия)/Ксения Лыкина (Россия)

Габриэла Дабровски (Канада)/Михаэла Крайчек (Голландия) – Белинда Бенчич (Швейцария)/Мартина Хингис (Швейцария)

Ралука Олару (Румыния, 4)/Ольга Савчук (Украина, 4) – Елена Остапенко (Латвия)/Алиция Росольска (Польша)

Анастасия Буханко (Россия)/Ана Конюх (Хорватия) – Анна Калинская (Россия)/Ирина Хромачева (Россия)

Ирина-Камелия Бегу (Румыния)/Моника Никулеску (Румыния) – Ленка Кунчикова (Чехия)/Элизе Мертенс (Бельгия)

Деми Схюрс (Голландия)/Рената Ворацова (Чехия) – Дарья Гаврилова (Австралия, 3)/Кристина Младенович (Франция, 3)

Лесли Керкхове (Голландия)/Лидия Морозова (Белоруссия) – Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Донна Векич (Хорватия)

Людмила Киченок (Украина)/Надежда Киченок (Украина) – Дарья Юрак (Хорватия, 2)/Ксения Кнолль (Швейцария, 4) 

Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 стартует 30 января и завершится 5 февраля. Матчи турнира пройдут на «СИБУР АРЕНЕ» и в теннисном центре «Динамо». В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграла Роберта Винчи, а в парных соревнованиях победительницами стали Мартина Хингис и Саня Мирза. 

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