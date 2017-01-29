Иван Скобрев: Наша главная задача в хоккейном «Динамо» - улучшить функциональные возможности ребят
Двукратный призер Олимпийских игр Иван Скобрев, в ноябре ставший главным тренером по физической подготовке ХК «Динамо» (Москва), рассказал, насколько его богатый конькобежный опыт применим к хоккею.
- Многие думают, что мы занимаемся катанием, – цитирует Скобрева Lenta.ru. - Да, есть соображения, как улучшить скольжение, но сейчас на это просто нет времени. Наша главная задача — улучшить функциональные возможности ребят. Конечно, мы используем знакомые им хоккейные упражнения, но и адаптируем ряд упражнений, которые применяются и в коньках, и в тяжелой атлетике, и в велосипедном спорте. К тому же нельзя не задействовать богатый опыт Александра Леонидова. Но это уже тонкости, представляющие собой корпоративный секрет. С неиграющим составом проделана колоссальная работа. Тем, кто восстанавливается после травм, уделяем чуть больше внимания, потому что к ним нужен особый подход. Плей-офф все ближе, и здорово, что травмированных все меньше. Надеюсь, к решающим матчам мы подойдем полными сил.