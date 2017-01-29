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Яна Хохлова: Боброва и Соловьев на ЧЕ выступили достойно и выдержали свой стиль

Источник:  Р-СпортКомментарии

Чемпионка Европы 2009 года Яна Хохлова считает, что европейский турнир в Чехии стал не очень объективным в плане оценок для российской пары в танцах на льду.

Бронзу турнира в Остраве завоевали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Еще два российских дуэта — Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов – заняли пятое и десятое места соответственно.

- Я считаю, что Катя с Димой выступили достойно, они выдержали свой стиль, несмотря на то, через что они прошли в прошлом сезоне. Молодцы! – сказала Хохлова. - Хотя оценки, конечно, мне были немножко непонятны. После короткого танца был другой расклад, первой шла итальянская пара Анна Каппеллини и Лука Ланотте, к которой я очень хорошо отношусь, с которой мы (с партнером Сергеем Новицким) в свое время соревновались. Не совсем их объективно оценили, по-моему. При этом мне кажется, не совсем объективным был этот чемпионат и для всех наших ребят. 

Победу одержала французская пара Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон. Итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) заняли второе место. 

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