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«Оренбург» определился с соперниками по контрольным матчам на втором сборе

Источник:  ФК «Оренбург»Комментарии

Стали известны команды, с которыми «Оренбург» проведет контрольные встречи на втором зимнем сборе в турецком Белеке.

Всего у уральского клуба запланировано пять игр. 31 января и 7 февраля команда сыграет дважды в день разными составами.

31 января (утро). «Оренбург» - «Заря» (Бельцы, Молдавия)
31 января (вечер). «Оренбург» - «Дунав» (Русе, Болгария)
4 февраля. «Оренбург» - «Словацко» (Угерске-Градиште, Чехия)
7 февраля (утро). «Оренбург» - «Химки» (Московская обл., Россия)
7 февраля (вечер). «Оренбург» - «Атырау» (Атырау, Казахстан).

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