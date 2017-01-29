«Оренбург» определился с соперниками по контрольным матчам на втором сборе
Стали известны команды, с которыми «Оренбург» проведет контрольные встречи на втором зимнем сборе в турецком Белеке.
Всего у уральского клуба запланировано пять игр. 31 января и 7 февраля команда сыграет дважды в день разными составами.
31 января (утро). «Оренбург» - «Заря» (Бельцы,
Молдавия)
31 января (вечер). «Оренбург» - «Дунав» (Русе, Болгария)
4 февраля. «Оренбург» - «Словацко» (Угерске-Градиште, Чехия)
7 февраля (утро). «Оренбург» - «Химки» (Московская обл., Россия)
7 февраля (вечер). «Оренбург» - «Атырау» (Атырау, Казахстан).
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