Олег Васильев: Я не понял оценки Столбовой и Климова за компоненты произвольной программы

Олимпийский чемпион 1984 года Олег Васильев подвел итоги соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Чехии.

- Евгения Тарасова и Владимир Морозов поступили правильно, облегчив свою программу. У них был определенный запас после короткой программы, поэтому риск был излишним. Если бы я оказался на их месте, то сделал бы точно так же.

Произвольная программа Савченко и Массо завораживает, от ребят невозможно оторвать глаз, поэтому некоторые элементы упускаешь из виду. Они показали прекрасный результат с учетом того, что Алена по ходу сезона получила травму, а значит, подготовка к континентальному первенству вышла скомканной. Их возможности и идеи очень опасны для российских фигуристов.

Столбова и Климов поздно начали подготовку к соревнованиям из-за травмы Ксении. Их настоящая подготовка началась только в ноябре, поэтому им просто не хватило времени, чтобы обкатать свои программы. Но это самое простое объяснение.

Во-вторых, сегодняшнее лидерство Тарасовой и Морозова могло изменить веру Ксении и Фёдора в собственные силы. Если этой уверенности не хватает, то техники и физической подготовки может не хватить. То, что они выступили на чемпионате Европы — хорошо, а то, что остались без медалей — печально.

Я еще удивился их низкой второй оценке за компоненты по сравнению с Тарасовой и Морозовым. На мой взгляд, программа Столбовой и Климова интереснее. Я не понял, почему судейский корпус поставил именно такие баллы, - рассказал Васильев.