Аарон Оланаре: Я очень рад и счастлив вернуться в ЦСКА

Нападающий Аарон Оланаре прокомментировал свой переход в ЦСКА.

- Я очень рад и счастлив вернуться в ЦСКА. Для меня это действительно торжественный день! Я был частью команды до травмы. Затем пришлось уехать, но теперь я вернулся и вновь ощутил себя частью коллектива. Пообщался с ребятами и понял, что меня никто не забыл. Когда прощался с ними, было непросто, но теперь мы снова вместе. Нельзя сказать, что прихожу как новичок, ведь я играл с этими ребятами, всех помню и знаю.

Я всегда следил за командой, заходил на сайт, смотрел матчи по телевизору. Команда играла неплохо, но в чём-то не везло, недобрали очки. Но если мы все соберёмся и покажем, на что способны, уверен, что сумеем сократить разницу. До «Спартака» восемь очков, до «Зенита» пять, но мы сделаем всё возможное, чтобы отыграть отставание. Уверен, ЦСКА сможет стать чемпионом и в этом году, - цитирует Оланаре официальный сайт ЦСКА.

Контракт Оланаре c ЦСКА рассчитан на 4,5 года. Ранее Аарон выступал за ЦСКА на правах аренды весной 2016 года. Тогда он провел 10 матчей и забил три гола. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4) 2 мая 2016 года форвард получил получил разрыв крестоообразных связок и армейцы не стали выкупать его по окончании соглашения.