Евгений Гараничев: В супермиксте я чувствовал себя очень комфортно

Биатлонист Евгений Гарничев, который в паре с Дарьей Виролайнен выиграл чемпионат Европы в супермиксте, поделился своими впечатлениями.

- Наверное, я рисковал на последнем огневом рубеже. Хотел стрелять быстро и чисто, но в конце промахнулся. В целом, я чувствовал себя очень комфортно. Работал в своем ритме, - цитирует Гараничева официальный сайт «Матч ТВ».

Россияне Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев одержали победу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в Польше. Наш дуэт использовал семь дополнительных патронов, но обошелся без штрафных кругов. Второе место заняли норвежские биатлонисты - Ингрид Тандревольд, Ветле Кристиансен. Тройку замкнули хозяева турнира - поляки.