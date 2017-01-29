Агент: Мельгарехо остается в «Спартаке», чтобы стать чемпионом России

Агент футболиста московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд не подтвердил информацию о том, что его клиент может уйти из клуба в зимнее трансферное окно.

- Вся информация в прессе не соответствует действительности. Лоренсо останется в «Спартаке» и постарается стать чемпионом России в нынешнем сезоне, - цитирует агента ТАСС.

Ранее сообщалось, что в услугах Мельгарехо заинтересован московский «Локомотив», который ранее хотел купить парагвайца у «Кубани».

Лоренсо Мельгарехо перешел из «Кубани» в «Спартак» в начале 2016 года. Сумма траснфера составила около 4,5 миллиона евро, а контракт с игроком был заключен на четыре с половиной года.



Всего за «Спартак» Лоренсо Мельгарехо провел 26 матчей во всех турнирах. Он забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ после 17 туров, опережая «Зенит» на 5 очков.







