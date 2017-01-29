Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open
35-летний швейцарец Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2017 в мужском одиночном разряде.
В финале Федерер встречался со своим принципиальным соперником Рафаэлем Надалем. Перед началом встречи испанец был значительно впереди в истории личных встреч.
Roger v Rafa.— BBC 5 live Sport (@5liveSport) 29 января 2017 г.
Tennis' greatest rivalry. Rekindled.
Who will take #AusOpen glory?
🎾📻 https://t.co/NI1sjtGRxI pic.twitter.com/ADLJrpvhfF
Соперники обменялись выигранными партиями, а на старте пятого сета с брейком повел Надаль.
Однако Роджер сумел не только отыграть потерянный гейм на своей подаче, но и выйти вперед. Федерер завершил игру со второго матчбола, предварительно отыграв 2 брейк-поинта.
Победитель выполнил 20 подач навылет и допустил 3 двойные ошибки.
Для швейцарца это 18-й титул на турнирах «Большого шлема» за карьеру. Ранее он выигрывал Australian Open в 2004, 2006, 2007 и 2010 годах.
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3
Место и дата
29 января 11:30, , Онлайн-трансляция