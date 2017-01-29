Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open

35-летний швейцарец Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2017 в мужском одиночном разряде.

В финале Федерер встречался со своим принципиальным соперником Рафаэлем Надалем. Перед началом встречи испанец был значительно впереди в истории личных встреч.

Соперники обменялись выигранными партиями, а на старте пятого сета с брейком повел Надаль.

Однако Роджер сумел не только отыграть потерянный гейм на своей подаче, но и выйти вперед. Федерер завершил игру со второго матчбола, предварительно отыграв 2 брейк-поинта.

Победитель выполнил 20 подач навылет и допустил 3 двойные ошибки.



Для швейцарца это 18-й титул на турнирах «Большого шлема» за карьеру. Ранее он выигрывал Australian Open в 2004, 2006, 2007 и 2010 годах.



Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Финал



