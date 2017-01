Федерер обыграл Надаля в финале Australian Open

35-летний швейцарец Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2017 в мужском одиночном разряде.

В финале Федерер встречался со своим принципиальным соперником Рафаэлем Надалем. Перед началом встречи испанец был значительно впереди в истории личных встреч.

