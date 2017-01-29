Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча с «Магниткой»
Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».
Победа армейцев в основное время оценивается коэффициентом 1,71, тогда как виктория уральцев идет за щедрые 4,25.
За ничью букмекеры предлагают 4,37.
Матч начнется сегодня в Москве в 17:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
29 января 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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