СКА – «Трактор». Шестеркин – в воротах, Шипачев вернулся после травмы
Тренерский штаб СКА объявил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора», который пройдет в Петербурге.
Ворота армейцев в пятом матче подряд будет защищать Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.
Первое звено: Яковлев – Войнов, Ковальчук – Коскиранта – Барабанов;
Второе звено: Хафизуллин – Белов, Гусев – Шипачев – Дадонов;
Третье звено: Юдин – Рукавишников, Хохлачев – Прохоркин – Дергачев;
Четвертое звено: Рыков, Широков – Каблуков – Кетов, Неколенко.
Напомним, капитан СКА Павел Дацюк не попал в заявку из-за поездки на Матч звезд НХЛ.
Встреча начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
СКА - Трактор - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Шипачёв (Гусев, Белов), 14:14 (1:0 - бол.). Гусев (Белов, Дадонов), 16:11 (2:0 - бол.).
Место и дата
29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция