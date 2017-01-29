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СКА – «Трактор». Шестеркин – в воротах, Шипачев вернулся после травмы

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА объявил состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора», который пройдет в Петербурге. 

Ворота армейцев в пятом матче подряд будет защищать Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен. 

Первое звено: Яковлев – Войнов, Ковальчук – Коскиранта – Барабанов;

Второе звено: Хафизуллин – Белов, Гусев – Шипачев – Дадонов;

Третье звено: Юдин – Рукавишников, Хохлачев – Прохоркин – Дергачев;

Четвертое звено: Рыков, Широков – Каблуков – Кетов, Неколенко. 

Напомним, капитан СКА Павел Дацюк не попал в заявку из-за поездки на Матч звезд НХЛ.

Встреча начнется в 17:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

СКА - Трактор - 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Шипачёв (Гусев, Белов), 14:14 (1:0 - бол.). Гусев (Белов, Дадонов), 16:11 (2:0 - бол.).

Место и дата

29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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