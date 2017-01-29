Анна Погорилая: Костнер - эталон женского катания

Российская фигуристка Анна Погорилая считает итальянку Каролину Костнер эталоном женского катания.

- Я очень счастлива за Каролину, рада, что она вернулась и в такой форме! Она же считается эталоном женского катания. И для меня тоже она – эталон. Но она же не родилась такой, она тоже работала над этим. Значит, можно этого достичь.

Здесь я видела только ее короткую программу. Наблюдала за ней, конечно. Даже на пресс-конференцию она приходит по-особенному – так элегантно и спокойно! Но я не могу сказать, что хочу быть как она. Я – это я. Понимаю, что не хочу и не могу копировать людей, - сказала Погорилая.

Пятикратная чемпионка Европы Костнер стала бронзовым призером европейского первенства. Погорилая завоевала серебро.