Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»
«Бетис» дома сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании.
Счет на 75-й минуте открыл нападающий хозяев поля Александер Алегрия. На последней минуте игры Луис Суарес восстановил равенство.
Каталонцы догнали по набранным очкам (42) идущую второй «Севилью», но у команды Хорхе Сампаоли в запасе гостевая игра с «Эспаньолом». «Бетис» с 23 баллами - на 13-й строчке.
В следующем туре «Барселона» 4 февраля примет «Атлетик» (Бильбао), а ее сегодняшний соперник днем ранее сыграет в гостях с «Депортиво».
Матч
Голы
Алегрия 75 (1:0). Суарес Л. 90 (1:1).
Состав
Бетис: Адан, Манди, Дурмиси, Песселья, Пардо (Донк, 69), Себальос, Пиччини, Руис, Петрос (Наварро, 86), Кастро, Алегрия (Лейва, 85)
Барселона: тер Штеген, Матьё, Пике, Динь (Альба, 68), Туран (Роберто, 68), Суарес Д. (Гомеш, 59), Видаль, Ракитич, Неймар, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Петрос, 67; Кастро, 79 - Пике, 44; Ракитич, 70; Гомеш, 79
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
29 января 14:00, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция