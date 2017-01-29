Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»

«Бетис» дома сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании.



Счет на 75-й минуте открыл нападающий хозяев поля Александер Алегрия. На последней минуте игры Луис Суарес восстановил равенство.

Каталонцы догнали по набранным очкам (42) идущую второй «Севилью», но у команды Хорхе Сампаоли в запасе гостевая игра с «Эспаньолом». «Бетис» с 23 баллами - на 13-й строчке.

В следующем туре «Барселона» 4 февраля примет «Атлетик» (Бильбао), а ее сегодняшний соперник днем ранее сыграет в гостях с «Депортиво».