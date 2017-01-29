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Владимир Пономарев: В тройке ЦСКА будет обязательно

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы армейцев в нынешнем сезоне РФПЛ.

- Сможет ли ЦСКА участвовать в борьбе за чемпионство? Об этом рассуждать можно будет только после первых нескольких игр после зимней паузы. Сейчас об этом говорить рано, ведь пришел новый тренер, новые игроки... чемпионство... не знаю, но в тройке мы будем обязательно, в этом я не сомневаюсь. Но, учитывая имеющееся нападение, не уверен, что сейчас можно рассуждать о золотых медалях, - сказал Пономарев.

Напомним, после 17-ти туров красно-синие занимают третье место, на три очка отставая от «Зенита» и на восемь - от лидирующего «Спартака».  

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