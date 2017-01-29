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Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3Надаль
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Роджер Федерер: В теннисе не бывает ничьих, но я бы хотел разделить свой успех с Рафой

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Роджер Федерер прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

- Теннис - суровый вид спорта, в котором не бывает ничьих. Но если бы такое было возможно, я бы хотел разделить этот успех с Рафой, - заявил Федерер.

- Сегодня Роджер был самую малость, но сильнее меня. Он заслужил эту победу, - в свою очередь прокомментировал исход финала испанец.

Напомним, соперники обменялись выигранными партиями, а на старте пятого сета с брейком повел Надаль.

Однако Роджер сумел не только отыграть потерянный гейм на своей подаче, но и выйти вперед. Федерер завершил игру со второго матчбола, предварительно отыграв два брейк-поинта.

Для швейцарца это 18-й титул на турнирах «Большого шлема» за карьеру. Ранее он выигрывал Australian Open в 2004, 2006, 2007 и 2010 годах.

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

Место и дата

29 января 11:30, , Онлайн-трансляция

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