Роджер Федерер: В теннисе не бывает ничьих, но я бы хотел разделить свой успех с Рафой

Роджер Федерер прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

- Теннис - суровый вид спорта, в котором не бывает ничьих. Но если бы такое было возможно, я бы хотел разделить этот успех с Рафой, - заявил Федерер.

#Federer: "Tennis is a tough sport, there's no draws but if there was I'd be happy to share it with Rafa tonight."#AusOpen pic.twitter.com/PbmQObhoq4