Роджер Федерер: В теннисе не бывает ничьих, но я бы хотел разделить свой успех с Рафой
Роджер Федерер прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
- Теннис - суровый вид спорта, в котором не бывает ничьих. Но если бы такое было возможно, я бы хотел разделить этот успех с Рафой, - заявил Федерер.
#Federer: "Tennis is a tough sport, there's no draws but if there was I'd be happy to share it with Rafa tonight."#AusOpen pic.twitter.com/PbmQObhoq4— #AusOpen (@AustralianOpen) 29 января 2017 г.
- Сегодня Роджер был самую малость, но сильнее меня. Он заслужил эту победу, - в свою очередь прокомментировал исход финала испанец.
Rafa #Nadal: "Roger deserved it a little bit more than me" #ausopen pic.twitter.com/by9qJSl9qy— #AusOpen (@AustralianOpen) 29 января 2017 г.
Напомним, соперники обменялись выигранными партиями, а на старте пятого сета с брейком повел Надаль.
Однако Роджер сумел не только отыграть потерянный гейм на своей подаче, но и выйти вперед. Федерер завершил игру со второго матчбола, предварительно отыграв два брейк-поинта.
Для швейцарца это 18-й титул на турнирах «Большого шлема» за карьеру. Ранее он выигрывал Australian Open в 2004, 2006, 2007 и 2010 годах.
Матч
Федерер Р. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3
Место и дата
29 января 11:30, , Онлайн-трансляция