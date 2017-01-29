Роджер Федерер: В теннисе не бывает ничьих, но я бы хотел разделить свой успех с Рафой

Роджер Федерер прокомментировал свою победу на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

- Теннис - суровый вид спорта, в котором не бывает ничьих. Но если бы такое было возможно, я бы хотел разделить этот успех с Рафой, - заявил Федерер.

#Federer: "Tennis is a tough sport, there's no draws but if there was I'd be happy to share it with Rafa tonight."#AusOpen pic.twitter.com/PbmQObhoq4 — #AusOpen (@AustralianOpen) 29 января 2017 г.

- Сегодня Роджер был самую малость, но сильнее меня. Он заслужил эту победу, - в свою очередь прокомментировал исход финала испанец.

Напомним, соперники обменялись выигранными партиями, а на старте пятого сета с брейком повел Надаль.

Однако Роджер сумел не только отыграть потерянный гейм на своей подаче, но и выйти вперед. Федерер завершил игру со второго матчбола, предварительно отыграв два брейк-поинта.

Для швейцарца это 18-й титул на турнирах «Большого шлема» за карьеру. Ранее он выигрывал Australian Open в 2004, 2006, 2007 и 2010 годах.