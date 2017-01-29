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Репилов завоевал серебро на чемпионате мира в Австрии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Роман Репилов занял второе место на чемпионате мира по санному спорту в австрийском Инсбруке.

Победителем стал австриец Вольфганг Киндль, третьим стал итальянец Доминик Фишналлер.

Россиянин Семен Павличенко стал пятым, Степан Федоров - восьмым, Александр Горбацевич - 13-м.

Чемпионат мира

Инсбрук (Австрия), 29 января

Мужчины

Одноместные сани

1. Вольфганг Киндль (Австрия) – 1.39,799

2. Роман Репилов (Россия) – 1.39,861.

3. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.39,919…

5. Семен Павличенко – 1.40,031…

8. Степан Федоров – 1.40,212…

13. Александр Горбацевич (все – Россия) – 1.40,390. 

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