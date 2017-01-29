Репилов завоевал серебро на чемпионате мира в Австрии
Россиянин Роман Репилов занял второе место на чемпионате мира по санному спорту в австрийском Инсбруке.
Победителем стал австриец Вольфганг Киндль, третьим стал итальянец Доминик Фишналлер.
Россиянин Семен Павличенко стал пятым, Степан Федоров - восьмым, Александр Горбацевич - 13-м.
Чемпионат мира
Инсбрук (Австрия), 29 января
Мужчины
Одноместные сани
1. Вольфганг Киндль (Австрия) – 1.39,799
2. Роман Репилов (Россия) – 1.39,861.
3. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.39,919…
5. Семен Павличенко – 1.40,031…
8. Степан Федоров – 1.40,212…
13. Александр Горбацевич (все – Россия) – 1.40,390.
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