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Дмитрий Васильев: Логинов станет одним из лидеров, это было прогнозируемо

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев о завершающемся чемпионате Европы по биатлону.

- Чемпионат получился очень ярким для российской сборной…

- Да, хороший чемпионат, но все же не будем себя обманывать – здесь нет сильнейших биатлонистов. Все страны привезли вторые составы, а мы укрепили команду спортсменами из первой сборной – Гараничевым, Малышко. Но то, что Логинов станет одним из лидеров этой команды, было прогнозируемо. Мужчины выступили сверх всяких похвал, что тут говорить. Что касается женщин, то Старых картину поправила, У Слепцовой понравилось, что она показала на этом чемпионате очень стабильную стрельбу.

На завершающемся сегодня в польском городе Душники-Здруй чемпионате Европы на данный момент в активе сборной России 5 золотых медалей.

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