«Енисей» обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
между «Енисеем» и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
75:66 в пользу «Енисея».
В составе победителей самым результативным стал
Владислав Трушкин, который набрал 17
очков. У УНИКСа 15 очков набрал Кит Лэнгфорд.
«Енисей» занимает восьмое место в турнирной
таблице. УНИКС идет пятым.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
29 января 12:10, ДС им. Ярыгина, Онлайн-трансляция
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