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«Енисей» обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и УНИКСом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 75:66 в пользу «Енисея».

В составе победителей самым результативным стал Владислав Трушкин, который набрал 17 очков. У УНИКСа 15 очков набрал Кит Лэнгфорд.

«Енисей» занимает восьмое место в турнирной таблице. УНИКС идет пятым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат 

Матч

Енисей - УНИКС - 75:66

Место и дата

29 января 12:10, ДС им. Ярыгина, Онлайн-трансляция

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