Юрий Белоус: Все лучшие результаты Фарфана были 8-9 лет тому назад

Бывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о новичке команды перуанском вингере Джефферсоне Фарфане.

Сегодня железнодорожники объявили о подписании контракта с 32-летним футболистом.

- У Фарфана невыразительная статистика - за «Аль Джазиру»он забил всего 2 мяча, в последние годы выступал не очень хорошо. Фарфану 32 года - по сути, «Локомотив» может стать для него последним клубом. Я, может быть, соглашусь с Чугайновым: Самедов был одним из стержневых игроков в «Локомотиве», и терять его и брать Фарфана... Ну, это дело самого клуба. Спортивный директор «Локомотива» Штоффельсхаус знает Фарфана по «Шальке», но надо знать ситуацию глубже и понимать, почему он в последнее время играет мало и слабо. Все лучшие результаты Фарфана в «Шальке» были 8-9 лет тому назад, а потом все у него пошло по нисходящей. Но, опять же, это дело руководителей и тренерского штаба «Локомотива». Я думаю, они просматрировали его, видели его матчи и так далее, - сказал Белоус.