Россия выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы
На чемпионате Европы по биатлону в
Дужники-Здруй (Польша) состоялась смешанная эстафета. Победу в ней одержала
сборная России.
За сборную России выступали Ирина
Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов. Второе место
заняла сборная Норвегии. Третьей стала сборная Украины.
Биатлон. Чемпионат Европы
Дужники-Здруй (Польша)
Смешанная эстафета
1. Россия (Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов) 1.12.26,0 (0+6)
2. Норвегия
3. Украина + 37,1 (1+6)
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