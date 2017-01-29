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Россия выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате Европы по биатлону в Дужники-Здруй (Польша) состоялась смешанная эстафета. Победу в ней одержала сборная России.

За сборную России выступали Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Александр Логинов. Второе место заняла сборная Норвегии. Третьей стала сборная Украины.

Биатлон. Чемпионат Европы

Дужники-Здруй (Польша)

Смешанная эстафета

1. Россия (Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов) 1.12.26,0 (0+6)

2. Норвегия +36,4 (0+9)

3. Украина + 37,1 (1+6)


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