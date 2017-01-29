Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3Надаль
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  СКА2 : 0Трактор
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА0 : 0Металлург
Футбол  ДР Конго- : -Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив» сообщил о подписании контракта с Фарфаном

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник Джефферсон Фарфан стал игроком «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Сообщается, что 32-летний футболист находится в расположении команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам. С 2015 года Фарфан выступал за «Аль-Джазиру» из ОАЭ, с которой выиграл Кубок президента. Ранее  также выступал за ПСВ и «Шальке».

Всего во всех клубных турнирах Фарфан провел 509 матчей и забил 158 голов. В составе сборной Перу забил 22 гола в 75 матчах и завоевал бронзу Кубка Америки

Шишкин перешел в «Краснодар». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Геркус: У Фарфана большая мотивация проявить себя не только в РФПЛ, но и на международном уровнеПрезидент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в команду полузащитника Джефферсона Фарфана.Юрий Белоус: Все лучшие результаты Фарфана были 8-9 лет тому назадБывший советник президента «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о новичке команды перуанском вингере Джефферсоне Фарфане.Владимир Пономарев: В тройке ЦСКА будет обязательноЗаслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил шансы армейцев в нынешнем сезоне.Агент: Мельгарехо остается в «Спартаке», чтобы стать чемпионом РоссииАгент футболиста московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд не подтвердил информацию о том, что его клиент может уйти из клуба в зимнее трансферное окно.Аарон Оланаре: Я очень рад и счастлив вернуться в ЦСКАНападающий Аарон Оланаре прокомментировал свой переход в ЦСКА.«Оренбург» определился с соперниками по контрольным матчам на втором сбореСтали известны команды, с которыми «Оренбург» проведет контрольные встречи на втором зимнем сборе в турецком Белеке.«Майнц» арендовал нападающего «Сток Сити» Кркича (фото)«Майнц» арендовал у «Сток Сити» форварда Бояна Кркича, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.Готов ли «Зенит» заплатить за Проппера 20 миллионов евро? Свежие слухиГотов ли «Зенит» заплатить за Проппера 20 миллионов евро? Свежие слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Полузащитник «МЮ» Госс перешел в «Куинз Парк Рейнджерс» (фото)Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Шон Ричард Госс перешел в «Куинз Парк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте «обручей».Оланаре выбрал игровой номер в ЦСКАНападающий Аарон Оланаре выбрал игровой номер в ЦСКА. Футболист будет выступать под двумя девятками.«Шахтер» объявил об аренде Будковского в «Анжи»Нападающий «Шахтера» Филипп Будковский перешел в «Анжи» на правах аренды, сообщает официальный сайт донецкого клуба.Карп считает шагом вперед свой переход в «Уфу»Молдавский защитник Кэтэлин Карп рад своему переходу в «Уфу».Роман Шишкин: Воспринял как профессионал решение «Локомотива» о расставанииЗащитник Роман Шишкин прокомментировал свой переход из «Локомотива» в «Краснодар».Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛФарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Гендиректор: Брызгалов и Дьяков с высокой долей вероятности перейдут в «Анжи»Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев рассказал, что футболисты Сергей Брызгалов и Виталий Дьяков с высокой долей вероятности продолжат карьеру в махачкалинском клубе.На матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА будет протестирована система паспорта болельщикаТестирование системы выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) перед Кубком конфедераций по футболу на «Казань-Арене» планируется на домашних матчах «Рубина» с «Уфой» и ЦСКА.«Спартак» в 2,5 раза популярнее, чем «Зенит» и ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Спартак» в 2,5 раза популярнее, чем «Зенит» и ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Игорь Чугайнов: «Локомотив» должен активнее вести себя на трансферном рынкеБывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов прокомментировал трансферную политику бывшего клуба.День в истории. Евгению Ловчеву - 68!День в истории. Евгению Ловчеву - 68!Сегодня, 29 января, исполнилось 68 лет прославленному российскому футболисту Евгению Ловчеву.Александр Кокорин: Главное, не забить все мячи на сборе, а оставить на важные матчиНападающий «Зенита» Александр Кокорин, оформивший дубль в матче с «Легией» (2:0), поделился впечатлениями от контрольной игры на сборе в Испании.
Главные новости
Хоккей
СКА – «Трактор». Онлайн
Хоккей
ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Онлайн
Волейбол
Краснодарское «Динамо» бойкотировало матч с одноклубницами из Казани
Футбол
«Фулхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, разгромив «Халл Сити»
Футбол
Илья Геркус: У Фарфана большая мотивация проявить себя не только в РФПЛ, но и на международном уровне
Биатлон
Дмитрий Васильев: Даже не знаю, как оценить форму Слепцовой
Биатлон
Россия выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы
Футбол
Юрий Белоус: Все лучшие результаты Фарфана были 8-9 лет тому назад
Футбол
«Локомотив» сообщил о подписании контракта с Фарфаном
Футбол
Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Джефферсон Фарфан
Джефферсон Фарфанвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы