«Локомотив» сообщил о подписании контракта с Фарфаном

Полузащитник Джефферсон Фарфан стал игроком «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Сообщается, что 32-летний футболист находится в расположении команды в Марбелье и готов присоединиться к тренировкам. С 2015 года Фарфан выступал за «Аль-Джазиру» из ОАЭ, с которой выиграл Кубок президента. Ранее также выступал за ПСВ и «Шальке».

Всего во всех клубных турнирах Фарфан провел 509 матчей и забил 158 голов. В составе сборной Перу забил 22 гола в 75 матчах и завоевал бронзу Кубка Америки

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