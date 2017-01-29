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Дмитрий Васильев: Даже не знаю, как оценить форму Слепцовой

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев -о завершающемся чемпионате Европы по биатлону.

- Насчет Виролайнен, что думаете - заслужила место в команде на чемпионате мира? В Кубке IBU она лидирует. 

- Ничего не имею против Виролайнен, одно время она даже была лидером сборной. Но, несмотря на лидерство в Кубке IBU, на Кубок мира пока так и не попала. Я бы в такой спорной ситуации взял бы молодого спортсмена, чтобы он смог повариться в атмосфере чемпионата мира. Но принимать решение тренерам. 

- Слепцова?

- Если б она ярким выступлением заработала место в команде. Опять же призываю не забывать, что на чемпионате Европы нет сильнейших. А Слепцова даже в этих условиях не может выиграть. Как в таком случае оценивать ее форму? Я даже не знаю. 

На завершающемся сегодня в польском городе Душники-Здруй чемпионате Европы на данный момент в активе сборной России 5 золотых медалей. Наша беседа состоялась еще до мужской эстафеты.

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