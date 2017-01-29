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Ярмоленко может в ближайшее время перейти в клуб АПЛ

Источник:  The SunКомментарии

Полузащитник киевского «Динамо»  Андрей Ярмоленко может стать игроком одного из клубов английской премьер-лиги. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, переход может состояться до закрытия зимнего трансферного окна. Сам клуб при этом не называется. Киевляне хотят выручить за игрока около 10,5 миллионов евро, а Андрей хочет зарабатывать приблизительно 110 евро в неделю. Ранее сообщалось об интересе к Ярмоленко со стороны «Эвертона», «Тоттенхэма» и «Сток Сити».

В текущем сезоне 27-летний Андрей Ярмоленко провел 19 матчей за «Динамо» и забил пять мячей при четырех голевых передачах. Ранее он заявил, что не хочет играть в России из-за политической ситуации.

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