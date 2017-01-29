«Спартак» – «Жилина»: Джикия – лучший в борьбе, Самедов – по острым передачам, Адриано – по ударам
Вчера в контрольном матче «Спартак» разгромил словацкую «Жилину» – 5:1.
По данным InStat, лучшим игроком матча по количеству ТТД стал Джикия, один из двух игроков, проведших на поле все 90 минут, – 107 с эффективностью 98%. Он сделал больше всех передач – 79 (точность – 97%). В составе «Спартака» в единоборства чаще всех вступали Гулиев и Ананидзе – по 15. Кроме того, Гулиев показал лучший результат по отборам – 9, удачные – 56%. А лучшая эффективность у Джикии – 100% (5 из 5). Самым активным в дриблинге был Давыдов – 5 обводок, удачные – 40%. Наибольшее количество острых передач сделал Самедов – 4 (50%). А самым бьющим игроком матча стал Адриано – 5 ударов (в створ – 2).
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Матч
Голы
Попов 4 (1:0). Самедов 32 (2:0). Попов 35 (3:0). Майштиник 42 (3:1). Ананидзе 88 (4:1). Адриано 89 (5:1).
Состав
Спартак: Песьяков (Селихов, 46), Джикия, Кутепов (Маурисио, 46), Ещенко (Кутин, 46), Комбаров (Зуев, 46), Мельгарехо (Давыдов, 46), Зобнин (Ананидзе, 46), Самедов (Гулиев, 46), Попов (Макеев, 46), Фернандо (Тимофеев, 46), Адриано
Предупреждения:
Кутин, 59 - нет
Место и дата
28 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция