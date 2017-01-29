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Мик Шумахер выиграл первый заезд MRF Challenge в Индии

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Немецкий гонщик Мик Шумахер выиграл первую гонку третьего этапа зимней серии MRF Challenge, который проходит в Индии.

Сын Михаэля Шумахера стартовал с поула и лидировал по ходу всей дистанции 12-кругового заезда.

«Я очень рад, что смог выиграть. Мне удался хороший старт, и после этого было важно поддерживать темп. Это очень техничная трасса, на которой интересно пилотировать. Надеюсь, я смогу демонстрировать такую форму по ходу всего оставшегося этапа», - цитирует Мика Шумахера Autosport.

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