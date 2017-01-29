Мик Шумахер выиграл первый заезд MRF Challenge в Индии
Немецкий гонщик
Мик Шумахер выиграл первую гонку третьего этапа зимней серии MRF Challenge,
который проходит в Индии.
Сын Михаэля
Шумахера стартовал с поула и лидировал по ходу всей дистанции 12-кругового
заезда.
«Я очень рад,
что смог выиграть. Мне удался хороший старт, и после этого было важно
поддерживать темп. Это очень техничная трасса, на которой интересно пилотировать.
Надеюсь, я смогу демонстрировать такую форму по ходу всего оставшегося этапа»,
- цитирует Мика Шумахера Autosport.
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