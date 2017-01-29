Мик Шумахер выиграл первый заезд MRF Challenge в Индии

читайте также

Шумахера покинули еще два спонсора Знаменитый немецкий автогонщик Михаэль Шумахер продолжает терять спонсоров. На неделе он лишился поддержки еще двух компаний.

Шумахер и Нойнер включены в Зал славы немецкого спорта Биатлонистка Магдалена Нойнер и автогонщик Михаэль Шумахер включены в Зал славы немецкого спорта.

Экклстоун надеется увидеть сына Михаэля Шумахера в «Формуле-1» Промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун признался, что хотел бы увидеть в самой престижной гоночной серии Мика Шумахера - сына семикратного чемпиона мира.

Алексей Попов: Хочется верить, что с Шумахером еще встретимся и поговорим Комментатор «Матч ТВ» Алексей Попов поздравил Михаэля Шумахера с 48-летием.

Шумахер пошел на 49-й круг. День рождения «Красного барона» Спустя три года после падения на горных лыжах легендарный гонщик продолжает лечение, пока мир празднует его 48-й день рождения.

День в истории. Михаэлю Шумахеру – 48 лет! 3 января исполняется 48 лет легендарному немецкому пилоту «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру.

На лечение Шумахера за три года ушло около 16 млн евро На лечение семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера за три года ушло около 16 миллионов евро, сообщает Mirror.

«Шумахер все еще не может ходить». В каком состоянии находится знаменитый гонщик Сегодня исполняется три года с того дня, как Михаэль Шумахер получил травму головы, катаясь на горных лыжах в Марибеле.

Мик Шумахер: Моя цель – чемпионский титул в «Формуле-1» Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик рассказал о своей цели и мечте.

Сын Михаэля Шумахера будет выступать в «Формуле-3» Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, следующий сезон проведет в гоночной серии «Формула-3».

Неизвестные продают фото Шумахера после аварии за один миллион евро Ряд немецких СМИ заявили, что неизвестные обратились к ним с предложением о покупке фотографии гонщика Михаэля Шумахера после аварии.

Пресс-служба Шумахера завела официальный аккаунт гонщика в Twitter У семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера появился официальный аккаунт в твиттере.

Миллиардеры от спорта. Майкл Джордан и все-все-все Forbes опубликовал рейтинг самых богатых спортсменов в истории.

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачевыемых спортсменов в истории .

В сети Instagram появился аккаунт Михаэля Шумахера В социальной сети Instagram открыт аккаунт семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера.

Росс Браун: Многие слухи о состоянии Шумахера не соответствуют действительности Бывший руководитель немецкой команды «Мерседес» Росс Браун рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера.

В Кельне откроется выставка автомобилей Михаэля Шумахера В автомобильном музее Motorworld в Кёльне будет выставлена коллекция машин Михаэля Шумахера.

Адвокат Шумахера: Михаэль не способен даже стоять без помощи врачей Адвокат семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера Феликс Дамм рассказал о состоянии легендарного автогонщика, сообщает «российская газета.

Лука ди Монтедземоло: Шумахер реагирует на лечение, его целеустремленность сыграет решающую роль Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло рассказал о том, что идет процесс реабилитации легендарного гонщика Михаэля Шумахера.