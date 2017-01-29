Поршнев выиграл спринт на юниорском Кубке IBU, Малиновский – второй

На этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке (Словения) состоялся спринт у юниоров. Победу одержал россиянин Никита Поршнев.

Вторым стал еще один представитель России Игорь Малиновский. На третье месте Игорь Карпюк, выступающий за Белоруссию. На четвертом месте другой представитель России Кирилл Стрельцов.

Юниорский Кубок IBU

Поклюка (Словения)

Спринт. Юниоры