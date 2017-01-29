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Поршнев выиграл спринт на юниорском Кубке IBU, Малиновский – второй

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке (Словения) состоялся спринт у юниоров. Победу одержал россиянин Никита Поршнев.

Вторым стал еще один представитель России Игорь Малиновский. На третье месте Игорь Карпюк, выступающий за Белоруссию. На четвертом месте другой представитель России Кирилл Стрельцов.

Юниорский Кубок IBU

Поклюка (Словения)

Спринт. Юниоры

10 км

1. Никита Поршнев (Россия) 25.54,0 (1)

2. Игорь Малиновский (Россия) +10,0 (2)

3. Игорь Карпюк (Белоруссия) +23,4 (1)

4. Кирилл Стрельцов (Россия) +27,6 (1)

5. Никита Лобастов (Россия) +34,5 (0)

6. Александр Насекин (Россия) +44,3 (0)...

13. Василий Томшин (Россия) +1.16,3 (1)...

47. Семен Бей (Россия) +3.45,2 (4)

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