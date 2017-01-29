Поршнев выиграл спринт на юниорском Кубке IBU, Малиновский – второй
На этапе юниорского Кубка IBU в Поклюке (Словения) состоялся спринт у юниоров. Победу одержал россиянин Никита Поршнев.
Вторым стал еще один представитель России Игорь Малиновский. На третье месте Игорь Карпюк, выступающий за Белоруссию. На четвертом месте другой представитель России Кирилл Стрельцов.
Юниорский Кубок IBU
Поклюка (Словения)
Спринт. Юниоры
10 км
1. Никита Поршнев
2. Игорь Малиновский
3. Игорь Карпюк
4. Кирилл Стрельцов
5. Никита Лобастов
6. Александр Насекин
13. Василий Томшин
47. Семен Бей
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически