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Джо Савар: Проблемы «Манора» заключались не только в деньгах

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Журналист Джо Савар, пишущий о Формуле-1 прокомментировал ситуацию с «Манором». Ранее стало известно, что команда прекращает деятельность из-за неудачи с поиском нового инвестора.

«В последние месяцы было много разговоров на тему того, что происходит в «Маноре». Предполагалось (мной и другими), что главная проблема заключается в деньгах, но, кажется, на деле все было еще сложнее.

Во-первых, владельцы команды хотели сохранить часть акций. Во-вторых, были вопросы относительно компенсаций, связанных с возможным судебным иском со стороны семьи Жюля Бьянки. А в-третьих, в бюджете на 2017 год образовалась огромная дыра еще до того, как «Манор» оказался отброшен на 11-е место в Кубке конструкторов после финиша Sauber в первой десятке на Гран-при Бразилии», - цитирует Савара Autosport.

Во время нахождения команды под внешним управлением найти покупателя так и не удалось. Команда был под внешней администрацией компании Just Racing Services с 6 января. В связи с этим сотрудники команды будут уволены.


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