Краснодарское «Динамо» бойкотировало матч с одноклубницами из Казани

Женский волейбольный клуб «Динамо» (Краснодар) бойкотировал гостевой матч 15-го тура чемпионата России с казанским «Динамо», сообщает «Р-Спорт».

Игра должна была состояться сегодня.

Ранее сообщалось о многомесячных долгах клуба перед игроками. На этой неделе волейболистки «Динамо» обратились с просьбой о помощи к председателю наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николаю Патрушеву.

Краснодарское «Динамо» после 14 туров занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее свой матч в чемпионате России среди мужских команд бойкотировали волейболисты краснодарского «Динамо», которым в игре с красноярским «Енисеем» было засчитано поражение со счетом 0-3 (0-25, 0-25, 0-25). Так игроки хотели обратить внимание на финансовые проблемы клуба.