Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Берлине

Россиянин Руслан Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине.

Второе и третьи места - у голландцев Рональда Малдера и Кая Фербия.

Конькобежный спорт

Кубок мира

Пятый этап

Берлин, Германия

500 м. Второй старт



1. Руслан Мурашов (Россия) - 34,81

2. Рональд Малдер (Голландия) - 34,87

3. Кай Фербий (Голландия) - 34,98…

14. Алексей Есин (Россия) - 35,27…

19. Артем Кузнецов (Россия) - 35,55.