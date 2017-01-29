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Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Берлине

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин  Руслан Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине.

Второе и третьи места - у голландцев Рональда Малдера и Кая Фербия.

Конькобежный  спорт
Кубок мира
Пятый этап
Берлин, Германия
500 м. Второй старт

1. Руслан Мурашов (Россия) - 34,81 
2. Рональд Малдер (Голландия) - 34,87 
3. Кай Фербий (Голландия) - 34,98… 
14. Алексей Есин (Россия) - 35,27… 
19. Артем Кузнецов (Россия) - 35,55.

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