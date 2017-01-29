Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Берлине
Россиянин Руслан Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине.
Второе и третьи места - у голландцев Рональда Малдера и Кая Фербия.
Конькобежный спорт
Кубок мира
Пятый этап
Берлин, Германия
500 м. Второй старт
1. Руслан Мурашов (Россия) - 34,81
2. Рональд Малдер (Голландия) - 34,87
3. Кай Фербий (Голландия) - 34,98…
14. Алексей Есин (Россия) - 35,27…
19. Артем Кузнецов (Россия) - 35,55.
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