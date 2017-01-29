Дубль Прохоркина помог СКА победить «Трактор»

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома победил «Трактор» со счетом 5:3.

За петербургский клуб дубль оформил Николай Прохоркин, также отличились Вадим Шипачев, Никита Гусев и Евгений Кетов, в составе гостей шайбы забросили Иржи Новотны, Кирилл Кольцов и Артем Пеньковский.

Напомним, после 55 игр подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 127 очков. Челябинцы на Востоке, проведя на одну встречу больше, занимают четвертую строчку с 87 очками.

Следующий матч СКА проведет 1 февраля в Уфе против «Салавата Юлаева», «Трактор» в этот же день примет ЦСКА.