Дубль Прохоркина помог СКА победить «Трактор»
В матче регулярного
чемпионата КХЛ СКА дома победил «Трактор» со счетом 5:3.
За петербургский клуб дубль оформил Николай Прохоркин, также отличились Вадим Шипачев, Никита Гусев и Евгений Кетов, в составе гостей шайбы забросили Иржи Новотны, Кирилл Кольцов и Артем Пеньковский.
Напомним, после 55 игр подопечные Олега Знарка идут на первом месте в
турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 127 очков. Челябинцы на Востоке,
проведя на одну встречу больше, занимают четвертую строчку с 87 очками.
Следующий матч СКА проведет 1 февраля в Уфе против «Салавата Юлаева», «Трактор» в этот же день примет ЦСКА.
Матч
СКА - Трактор - 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
Голы:
Шипачёв (Гусев, Белов), 14:14 (1:0 - бол.). Гусев (Белов, Дадонов), 16:11 (2:0 - бол.). Прохоркин (Широков, Рыков), 39:37 (3:0). Прохоркин (Ковальчук, Барабанов), 40:14 (4:0). Кетов (Войнов, Каблуков), 42:18 (5:0). Новотны (Губарев, Кольцов), 47:58 (5:1). Кольцов (Якуценя, Новотны), 53:33 (5:2 - бол.). Пеньковский (Кольцов, Шаров), 55:42 (5:3).
Место и дата
29 января 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция