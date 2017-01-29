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Агент: Есть договоренность о переходе Траоре в аренду в «Бешикташ»

Источник:  ТАССКомментарии

Дмитрий Селюк, агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре, сообщил, что игрок близок к переходу в «Бешикташ» на правах аренды.

Напомним, права на 26-летнего ивуарийца принадлежат «Монако». Летом он был арендован ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.

«Официально контракт с «Бешикташем» еще не подписан, мы ждем момента подписания бумаг. Но договоренность о переходе в аренду до конца сезона есть», - цитирует Селюка ТАСС.

В нынешнем чемпионате России форвард провел за ЦСКА 14 матчей, в которых забил пять голов.



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