Экипаж Стульнева занял третье место на этапе Кубка мира по бобслею
На этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Кенигзее (Германия)
прошли соревнования бобслеистов. У мужчин в четверках в число призеров попал
российский экипаж Алексея Стульнева.
Россияне заняли третье место. Первым стал немецкий экипаж
Николаса Лохнера, вторым – еще одна немецкая команда, возглавляет которую пилот
Нико Вальтер.
Бобслей. Кубок мира
Кенигзее (Германия),
Мужчины. Четверки.
1. Германия (Йоханнес Лохнер) 1.37,17
2. Германия (Нико Вальтер) 1.37,42
3. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Максим Белугин, Роман Кошелев) 1.37,49...
6. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев) 1.37,53...
8. Россия (Максим Андрианов, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых)
1.37,62.
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