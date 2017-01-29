Экипаж Стульнева занял третье место на этапе Кубка мира по бобслею

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Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру Олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков завершил карьеру спортсмена. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

ФБР на этой неделе выплатит часть зарплаты иностранным тренерам сборной России Федерация бобслея России (ФБР) выплатит части заработной платы иностранным тренерам сборной России. Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.