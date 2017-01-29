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Голы Игуаина и Хедиры принесли «Ювентусу» победу над «Сассуоло»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сассуоло» дома уступил «Ювентусу» (0:2) в 22-м туре чемпионата Италии.

У гостей отличились Гонсало Игуаин (9-я минута) и Сами Хедира (25-я).

Туринцы с 51 очком продолжают лидировать в серии А, их сегодняшний соперник с 24 баллами идет 16-м.

В следующем туре «Сассуоло» 5 февраля сыграет на выезде с «Дженоа», а «Ювентус» в тот же день примет «Интер».

Матч

Сассуоло - Ювентус - 0:2 (0:2)

Голы

Игуаин 9 (0:1). Хедира 25 (0:2).

Состав

Сассуоло: Консильи, Каннаваро, Антей, Ачерби, Пелузо, Политано, Маццители (Данкан, 58), Пеллегрини (Дефрель, 59), Аквилани, Матри (Рагуза, 75), Берарди

Ювентус: Буффон, Алекс, Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер, Пьянич, Хедира, Куадрадо (Ринкон, 83), Игуаин, Манджукич, Дибала (Пьяца, 78)

Предупреждения:

Политано, 23; Маццители, 37; Пелузо, 65 - Пьянич, 58

Судья:

Даниэле Довери (Италия)

Место и дата

29 января 17:00, Стадио Читта дель Триколоре, Онлайн-трансляция


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