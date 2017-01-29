«Сампдория» вырвала победу у «Ромы»

«Сампдория» дома обыграла «Рому» (3:2) в 22-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличился Деннис Прает (21-я минута), Патрик Шик (71-я) и Луис Муриэль (73-я), у гостей - Бруно Перес (5-я) и Эдин Джеко (66-я).

Римляне с 47 очками остались на втором месте, но догнать их сегодня может «Наполи», если дома обыграет «Палермо». Команда из Генуи с 27 баллами на данный момент идет 13-й.

В следующем туре «Сампдория» 5 февраля сыграет на выезде с «Миланом», а «Рома» 7 февраля примет «Фиорентину».



