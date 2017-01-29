«Сампдория» вырвала победу у «Ромы»
«Сампдория» дома обыграла «Рому» (3:2) в 22-м туре чемпионата Италии.
У хозяев поля отличился Деннис Прает (21-я минута), Патрик Шик (71-я) и Луис Муриэль (73-я), у гостей - Бруно Перес (5-я) и Эдин Джеко (66-я).
Римляне с 47 очками остались на втором месте, но догнать их сегодня может «Наполи», если дома обыграет «Палермо». Команда из Генуи с 27 баллами на данный момент идет 13-й.
В следующем туре «Сампдория» 5 февраля сыграет на выезде с «Миланом», а «Рома» 7 февраля примет «Фиорентину».
Матч
Голы
Бруно Перес 5 (0:1). Прат 21 (1:1). Джеко 66 (1:2). Шик 71 (2:2). Муриэль 73 (3:2).
Состав
Сампдория: Пуджони, Сильвестре, Бережински, Скриньяр, Реджини, Прат (Линетти, 62), Баррето, Фернандеш (Шик, 69), Торрейра, Муриэль (Джуричич, 84), Квальярелла
Рома: Щесны, Вермален (Паредес, 87), Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 78), Фацио, Наингголан, Де Росси (Тотти, 78), Строотман, Джеко, Перотти
Предупреждения:
Торрейра, 29; Пуджони, 60 - Вермален, 51; Рюдигер, 72; Тотти, 90
Судья:
Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Место и дата
29 января 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция