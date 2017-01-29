Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3Надаль
Биатлон  Смешанная эстафета
Хоккей  СКА5 : 3Трактор
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА2 : 3Металлург
Футбол  ДР Конго0 : 0Гана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сампдория» вырвала победу у «Ромы»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сампдория» дома обыграла «Рому» (3:2) в 22-м туре чемпионата Италии.

У хозяев поля отличился Деннис Прает (21-я минута), Патрик Шик (71-я) и Луис Муриэль (73-я), у гостей - Бруно Перес (5-я) и Эдин Джеко (66-я).

Римляне с 47 очками остались на втором месте, но догнать их сегодня может «Наполи», если дома обыграет «Палермо». Команда из Генуи с 27 баллами на данный момент идет 13-й.

В следующем туре «Сампдория» 5 февраля сыграет на выезде с «Миланом», а «Рома» 7 февраля примет «Фиорентину».

Матч

Сампдория - Рома - 3:2 (1:1)

Голы

Бруно Перес 5 (0:1). Прат 21 (1:1). Джеко 66 (1:2). Шик 71 (2:2). Муриэль 73 (3:2).

Состав

Сампдория: Пуджони, Сильвестре, Бережински, Скриньяр, Реджини, Прат (Линетти, 62), Баррето, Фернандеш (Шик, 69), Торрейра, Муриэль (Джуричич, 84), Квальярелла

Рома: Щесны, Вермален (Паредес, 87), Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес (Эль-Шаарави, 78), Фацио, Наингголан, Де Росси (Тотти, 78), Строотман, Джеко, Перотти

Предупреждения:

Торрейра, 29; Пуджони, 60 - Вермален, 51; Рюдигер, 72; Тотти, 90

Судья:

Паоло Сильвио Маццолени (Италия)

Место и дата

29 января 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Милан» на выезде уступил «Удинезе»Матч 22-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Миланом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Удинезе».Голы Игуаина и Хедиры принесли «Ювентусу» победу над «Сассуоло»«Сассуоло» дома уступил «Ювентусу» (0:2) в 22-м туре чемпионата Италии.Серия А. 22-й тур. «Сассуоло» - «Ювентус», «Удинезе» - «Милан» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 22-го тура чемпионата Италии.«Торино» и «Аталанта» сыграли вничьюМатч 22-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Аталантой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Шесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утраШесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.«Интер» одержал седьмую победу кряду, разгромив «Пескару»В матче 22-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем стадионе обыграл «Пескару» со счетом 3:0.«Лацио» дома уступил «Кьево»Матч 22-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Кьево» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 0:1.«Рома» арендовала Гренье у «Лиона»Полузащитник «Лиона» Клеман Гренье перешел в «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.Дармиан готов вернуться в чемпионат Италии этой зимойЗащитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан недоволен своим положением в английском клубе. Об этом сообщает издание The Sun.Как празднование гола стало помешательством и загадкой, которую никто не отгадалКак празднование гола стало помешательством и загадкой, которую никто не отгадалФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала забивает и сводит мир с ума необычным жестом.Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд (видео)Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд (видео)Главный редактор спешит поделиться восторгами от своих ожиданий матчей в других футбольных странах Европы.Эдин Джеко: Спаллетти считает, что тренер должен показать игрокам, кто здесь главныйФорвард «Ромы» Эдин Джеко рассказал о методах работы главного тренера команды Лучано Спаллетти, а также поведал о своем отношении к экс-наставнику «Зенита».Патрик Вийера: Хедира входит в список возможных трансферов «Нью-Йорк Сити»Главный тренер американского клуба «Нью-Йорк Сити» Патрик Вийера прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Ювентуса» Сами Хедире.Луческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаЛуческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не ИвановичаИтальянские СМИ настаивают на том, что роман защитника «Интера» с российским клубом все еще возможен.«Уотфорд» объявил о переходе Ньянга (фото)Форвард «Милана» М'Байе Ньянг продолжит карьеру в чемпионате Англии.Шведский игрок, которого сватали в «Спартак», стал игроком «Дженоа»Полузащитник «Палермо» Оскар Хильемарк стал игроком «Дженоа».Диего Лопес возглавил «Палермо»Уругвайский специалист Диего Лопес назначен главным тренером «Палермо», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.Раноккья нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?Раноккья нужен «Спартаку». Но нужен ли ему «Спартак»?Красно-белые могут перехватить итальянского защитника у «Зенита», если не договорятся по трансферу Мамаду Сахо.«Спартак» может увести Раноккья из-под носа у «Зенита»По информации «Советского спорта», «Спартак» может обставить «Зенит» в вопросе приобретения итальянского защитника миланского «Интера» Андреа Раноккья.Сеск Фабрегас: Мне нужно показать тренеру, что я заслуживаю место в составеПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас высказался о том, что перестал попадать в стартовый состав команды в последних матчах.
Главные новости
Хоккей
СКА – «Трактор». Онлайн
Хоккей
ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск). Онлайн
Футбол
«Сампдория» вырвала победу у «Ромы»
Футбол
«Ницца» обыграла «Генгам» и вернулась на первое место в чемпионате Франции
Футбол
Голы Игуаина и Хедиры принесли «Ювентусу» победу над «Сассуоло»
Футбол
Пайе перейдет в «Марсель» за 25 миллионов фунтов
Санный спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по санному спорту в эстафете
Футбол
Агент: Есть договоренность о переходе Траоре в аренду в «Бешикташ»
Конькобежный спорт
Мурашов победил во втором забеге на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Берлине
Волейбол
Краснодарское «Динамо» бойкотировало матч с одноклубницами из Казани
все новости
Сампдория
Сампдориякалендарьстатистика
Рома
Ромакалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости