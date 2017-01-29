Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по санному спорту в эстафете

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Сборная России выиграла этап Кубка мира по санному спорту в эстафете В Сигулде (Латвия) прошел этап Кубка мира по санному спорту. Победу в эстафете одержала сборная России.

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