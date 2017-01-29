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Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по санному спорту в эстафете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате Европы по санному спорту в Иглсе (Австрия) состоялась эстафета. Третье место в ней заняла сборная России.

За российскую команду выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов. Победу одержала сборная Германии. Сборная США стала второй.

Санный спорт. Чемпионат мира

Иглс (Австрия)

Эстафета

1. Германия 2.08,474

2. США 2.08,664

3. Россия (Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев/Владислав Антонов) 2.08,984.

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