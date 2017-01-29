Руководство ВАДА и Ассоциации зимних видов спорта обсудят российскую проблему

21-22 февраля пройдет встреча руководства ВАДА и Ассоциации зимних видов спорта, посвященная ситуации после доклада Макларена.

-- Все обвинения, касающиеся периода Игр в Сочи, подпадают под юрисдикцию МОК, -- говорится в специальном заявлении Международной Ассоциации зимних видов спорта, -- однако все факты нарушений за пределами этого временного отрезка входят в сферу ответственности международных федераций.

В связи с этим сейчас заведено сразу несколько дел международными федерациями. В некоторых случаях на спортсменов наложена временная дисквалификация, в некоторых – она отменена ввиду недостаточности доказательств. Чтобы прояснить ситуацию в нынешнем сезоне и квалификационную процедуру к Играм-2018, мы хоти завершить расследования как можно быстрее. В связи с этим мы ждем встречи с представителями ВАДА, чтобы получить больше деталей доклада Макларена».

Добавим, что в Международную Ассоциацию зимних видов спорта входят все олимпийские зимние федерации, а руководит организацией президент FIS Джанфранко Каспер.