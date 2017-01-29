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Есин занял четвертое место на Кубке мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия) состоялись соревнования на дистанции 1000 метро у мужчин. Россиянин Алексей Есин занял четвертое место.

Победу одержал голландец Кай Фербай. В тройку лучших попали также норвежец Хавард Лорентцен и немец Нико Иле. У женщин на этой же дистанции победила Хизер Бергсма из США. Лучшая из россиянок Надежда Асеева заняла девятое место.

Конькобежный спорт. Кубок мира

Берлин (Германия)

Мужчины. 1000 м

1. Кай Фербай (Голландия) 1.09,08

2. Хавард Лорентцен (Норвегия) 1.09,23

3. Нико Иле (Германия) 1.09,31

4. Алексей Есин (Россия) 1.09,48

Женщины. 1000 м

1. Хизер Бергсма (США) 1.15,08

2. Маррит Леенстра (Голландия) 1.15,45

3. Каролина Ербанова (Чехия) 1.15,50…

9. Надежда Асеева (Россия) 1.17,12

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