Есин занял четвертое место на Кубке мира по конькобежному спорту на дистанции 1000 метров
На этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия) состоялись соревнования на
дистанции 1000 метро у мужчин. Россиянин Алексей Есин занял четвертое место.
Победу одержал голландец Кай Фербай. В тройку лучших попали
также норвежец Хавард Лорентцен и немец Нико Иле. У женщин на
этой же дистанции победила Хизер Бергсма из США. Лучшая из россиянок
Надежда Асеева заняла девятое место.
Конькобежный спорт. Кубок мира
Берлин (Германия)
Мужчины. 1000 м
1. Кай Фербай (Голландия) 1.09,08
2. Хавард Лорентцен (Норвегия) 1.09,23
3. Нико Иле (Германия) 1.09,31
4. Алексей Есин (Россия) 1.09,48
Женщины. 1000 м
1. Хизер Бергсма (США) 1.15,08
2. Маррит Леенстра (Голландия) 1.15,45
3. Каролина Ербанова (Чехия) 1.15,50…
9. Надежда Асеева (Россия) 1.17,12
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