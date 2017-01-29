Пайе перейдет в «Марсель» за 25 миллионов фунтов
«Вест Хэм» и «Марсель» согласовали сумму трансфера полузащитника лондонского клуба Димитри Пайе.
Она составит 25 миллионов фунтов стерлингов, сообщается на официальном сайте «молотобойцев».
Ранее 29-летний хавбек сборной Франции заявил, что твердо намерен покинуть «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне Пайе в 18 матчах чемпионата Англии забил два мяча и сделал шесть голевых передач.
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