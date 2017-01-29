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«Астраханочка» завершила первый круг в Лиге чемпионов пятым поражением подряд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион России по гандболу «Астраханочка» потерпела пятое поражение в групповом турнире Лиги чемпионов и завершила первый круг без единого набранного очка.

Соперник нашей команды занимает на данный момент второе место в чемпионате Германии.

Статистика

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины. Основной раунд. 5-й тур

«Тюрингер» (Германия) – «Астраханочка» (Россия) – 34:22 (15:9).

Положение команд: 1. Вардар – 7 очков (4 матча). 2. Ференцварош – 7 (5). 3. Будучность – 6 (4). 4. Мец – 4 (5). 5. Тюрингер – 4 (5). 6. Астраханочка -0 (5).

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