«Астраханочка» завершила первый круг в Лиге чемпионов пятым поражением подряд
Чемпион
России по гандболу «Астраханочка» потерпела пятое поражение в групповом турнире Лиги
чемпионов и завершила первый круг без единого набранного очка.
Соперник нашей команды занимает на
данный момент второе место в чемпионате Германии.
Статистика
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины. Основной раунд. 5-й тур
«Тюрингер» (Германия) – «Астраханочка» (Россия) – 34:22 (15:9).
Положение команд: 1. Вардар – 7 очков (4 матча). 2. Ференцварош – 7 (5). 3.
Будучность – 6 (4). 4. Мец – 4 (5). 5. Тюрингер – 4 (5). 6. Астраханочка -0
(5).
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